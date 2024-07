Sciopero bus e tram | stop quattro ore in Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024)bus eore inbus ediore giovedì 18 luglio in. Unonazionale di 4 ore per il rinnovo del contratto collettivo e il miglioramento delle condizioni lavorative normative e salariali, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, a cui, a livello aziendale, hanno aderito le stesse sigle sindacali. Con presidio regionale degli autoferrovieri davanti alla Prefettura di Firenze in via Cavour, dalle ore 10.30 alle 12.30. I bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano di tutta la Regione, a causa dellonazionale di 4 ore. Per ciò che riguarda impiegati ed operai, rende noto AT, le modalità dellosono le ultime 4 ore del turno di lavoro. Il servizio bus innon sarà garantito dalle ore 18 alle 22.