Roma incendio in albergo del centro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un principio d’ha destato preoccupazione in un hotel situato in via del Corso, nel cuore di. L’allarme è scattato rapidamente, portando sul posto diverse pattuglie della polizia locale che hanno messo in sicurezza l’area interessata e fornito supporto ai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero originate nei locali cucina dell’. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di domare rapidamente l’, evitando che si propagasse ulteriormente. Grazie alla prontezza dei soccorritori, non si registrano feriti tra gli ospiti e il personale dell’hotel. Gli agenti hanno immediatamente delimitato la zona per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza e garantire che nessuno si avvicinasse all’area pericolosa.