Roberto Blasi chi è l’ex marito di Scialpi e perché è finita

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tral’amore è finito da un pezzo, ma ancora oggiricorda teneramente la sua lunga storia concompagno. “è arrivato quando mia mamma iniziava a perdere colpi forti e io non sapevo come fare. È stato un amore travolgente più per me che avevo quella condizione che per lui che viveva la sua normalità familiare. Io vivevo un dramma mio personale, ero più predisposto e volevo ricevere l’amore”, ha raccontato in una intervista a Verissimo. Oggisembra sia impegnato con un altro uomo, ma non rinnega la storia d’amore con. L’artista e il suo exsi erano sposati nel 2016, a New York, dopo una bella convivenza durata sei anni.di, era il suo manager e lo supportava sotto ogni punto di vista.