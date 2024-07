Papa Giovanni XXIII avviate le trasfusioni di sangue a domicilio per i fragili

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bergamo. L’ASSTha attivato con gli operatori del Servizio di Cure domiciliari l’erogazione diretta della trasfusione dialper i pazientidel territorio del Distretto di Bergamo e del Distretto Valle Brembana, Valle Imagna e Villa D’Almè. Il servizio, rivolto a pazienti che non sono in grado di muoversi da casa per la trasfusione in Ospedale, era precedentemente offerto in collaborazione con altre realtà del terzo settore. Il percorso di trasfusione dialè stato realizzato in collaborazione con il SIMT – Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASST, diretto da Luca Barcella (coordinatrice tecnica Giulia Ravasio).