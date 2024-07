Moose La collaborazione con la WWE è molto meglio di quella con la AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’attuale campione TNAha avuto modo di parlare della partnership attualmente in corso con la WWE, in particolare con il roster di NXT, infatti è da un paio di mesi che atleti di Impact fanno capolino nello show giallo, a partire dalla campionessa Knockout Jordynne Grace che a Battleground ha sfidato Roxanne Perez per l’NXT Women’s Title fino ad arrivare alle incursioni di Joe Hendy, passando per la reunion dei Rascalz che nell’ultima puntata di NXT hanno affrontato e sconfitto il Gallus. La WWE ha ricambiato il favore mandando ad Impact diversi giovani tra cui Charlie Dempsey e Tatum Paxley.