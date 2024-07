Il finale di ‘The Acolyte’ presenta un sorprendente cameo di un iconico Jedi di ‘Star Wars’

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , The Acolyte ha concluso la sua prima stagione con unche ha lasciato i fan sbalorditi. In uninaspettato, uno deipiù iconici del canone di Star Wars, Yoda, è apparso nei momenti finali della serie, alimentando ulteriori speculazioni sul suo ruolo nel contesto più ampio dell’universo Star Wars. The Acolyte: Yoda fa unaapparizione neldella serie! La serie, che ha esplorato il tumultuoso periodo dell’Ordine, ha sollevato numerose domande su perché gli eventi descritti non siano stati menzionati in precedenti progetti della saga. Ilha portato una nuova svolta con l’apparizione di Yoda, il quale è cercato da Vernestra Rwoh, undella serie, per essere informato sugli eventi recenti.