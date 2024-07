Folgorato dall’alta tensione Un’altra tragedia sul lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) È mortodurante la manutenzione di una linea ad altain Val Surselva, nei pressi di Rueun (Canton Grigioni, Svizzera). Una fine tremenda. E ancora una vittima sul, una lunga lista nera che non si riesce a fermare. Si chiamava Ivo Conti, 44 anni, originario di Onore ma residente a Ardesio, in alta Valle Seriana, sposato, padre di due bimbi piccoli. L’incidente sulmartedì: a darne notizia è stata la Polizia cantonale retica. Siamo vicino a Rueun, una frazione di circa 500 abitanti del comune svizzero di Illanz/Glion, nella regione Surselva. È qui che Ivo e suoi colleghi stavano operando. Non è ancora chiaro come si sia verificata la scarica elettrica fatale. Secondo una prima ricostruzione l’operaio assieme ad altri colleghi era impegnato nell’esecuzione di alcuni lavori sulle linee elettriche. Mancavano pochi minuti alle 15.30.