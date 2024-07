Elisabetta Gregoraci torna in Rai con Questione di Stile | moda costume e social su Rai 2

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,sbarca su Rai 2 con un nuovo programma tutto suo: “di”. Un ritorno in grandeper la showgirl calabrese, che dopo l’esperienza con Mediaset (Grande Fratello Vip e Battiti Live)a casa Rai, dove mancava da ben sette anni (se si escludono sporadiche apparizioni). Un programma dedicato aCome suggerisce il titolo, “di” si concentrerà sul mondo della, analizzando le ultime tendenze e il loro impatto sulla società. Ma non solo.punterà il suo sguardo anche sull’evoluzione dei costumi e su come imedia hanno cambiato il nostro modo di comunicare e di relazionarci. Un format leggero e accattivante Nonostante i temi trattati, il programma si preannuncia leggero e accattivante, adatto a un pubblico ampio.