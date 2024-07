Ecco il nuovo Dexter nelle prime immagini della serie prequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sono state svelate ledi: Original Sin, laincentrata sulla versione più giovane del serial killer Un po' a sorpresa e relativamente presto rispetto ai precedenti annunci, sono state condivise ledi: Original Sin, che mostrano uno sguardo alprotagonista. La storia deldi Michael C. Hall sembrava essere giunta al termine con: New Blood nel 2021, ma una versione più giovane del personaggio è ora destinata a tornare nella nuovadi Showtime. Lo show, che nasce dal creatoreoriginale Clyde Phillips, riprende un giovane, interpretato da Patrick Gibson, che entra a far partepolizia di Miami come stagista e al contempo