Domani a Sezze i funerali di Ezio Marchetti il 46enne morto in un tragico incidente stradale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Si terranno, venerdì 19 Luglio, idi, l’uomo di 46 annitragicamente sabato scorso, in un drammaticoa Cori durante il quale hanno perso la vita anche due adolescenti coresi, fidanzatini di 14 e 16 anni. La salma, che per alcuni giorni è rimasta a disposizione dell’autorità giudiziaria per lo svolgimento degli esami autoptici, è stata restituita alla famiglia e sarà trasportata aquesta sera, intorno alle 18, presso la chiesa di San Lorenzo a Crocemischitto, dove amici e fedeli hanno organizzato una veglia. Idisi svolgeranno nella medesima chiesamattina, alle ore 10 e 30. L'articolodi, ilin unproviene da Dayitalianews.