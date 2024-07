Diletta Leotta conduttrice Canale 5 non solo La Talpa | colpo di scena

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Cambiare tutto per non cambiare niente. Questa è stata la decisione di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024-25 tenutasi martedì 16 luglio presso gli studi di Cologno Monzese. La prossima stagione televisiva Mediaset si preannuncia povera di cambiamenti e sorprese, con una svolta significativa per quanto riguarda Lasu5. L'obiettivo è quello di realizzarlo esattamente come Temptation Island in docu-reality e senza studio.