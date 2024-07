Cina | mostra su antico Egitto a Shanghai 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 lug – (Xinhua) – Una visitatrice osserva la testa di una statua di Nefertiti durante un’anteprima della“On Top of the Pyramid: The Civilization of Ancient Egypt” presso il Museo di, nell’omonima citta’ dellaorientale, il 17 luglio 2024. La cerimonia di apertura dellasi e’ tenuta mercoledi’ al Museo di, nella Piazza del Popolo della citta’. Lasara’ aperta al pubblico il 19 luglio e portera’ ai visitatori cinesi complessivamente 788 preziosi manufatti provenienti da diversi periodi dell’, la maggior parte dei quali esposti per la prima volta in Asia. Ladurera’ fino ad agosto 2025. (Xin) Agenzia Xinhua