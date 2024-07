Ascolti tv ‘La Partita del Cuore’ fa goal e vince la serata

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) – E’ ‘Ladel, trasmessa ieri su Rai1, are la sfida della primatelevisiva italiana di ieri, mercoledì 17 luglio, con 2.165.000 spettatori, registrando il 18.1% di share. Canale5 si aggiudica il secondo posto con ‘Segreti di Famiglia’, che ha tenuto davanti allo schermo 1.630.000 spettatori con uno share del 13.6%. Italia 1, con la serie ‘Chicago Fire’, ha incollato davanti al video 986.000 telespettatori per uno share del 6,8%. Per gli appassionati del poliziesco, Rai2 proponeva ieri ‘L’Ispettore Coliandro’, scelto da 864.000 spettatori pari al 6.41% di share, mentre Rai3 con ‘NewsRoom’ ha intrattenuto 784.000 spettatori facendo registrare il 5.4% di share. Nell’access prime time,la sfida televisiva Rai1 con ‘Techetechetè’, che ha interessato 2.716.000 spettatori ottenendo uno share del 17.63%.