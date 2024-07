Addio per sempre Grave lutto per Alba Parietti il triste annuncio | è un momento di dolore

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 18 luglio 2024) Continuano le disgrazie per, che solamente pochi mesi fa era stata colpita da un devastante, perdendo il suo amico Fabio Trentin. Adesso con questa misera e crudele distanza, piange un’altra cara amica scomparsa. Le sue sentite, sincere parole stanno commuovendo i suoi seguaci. Lei è a pezzi. Con una lunga pubblicazione, e in allegato una splendida foto piena di spensieratezza,Parietta si è aperta con il suo grande pubblico (oltre mezzo milione di ammiratori, amici e conoscenti) e ha ricordato una donna davvero speciale, per lei e per chiunque l’abbia mai conosciuta. È morta la sua amica Chiara. “Chiara non sembra verosi prova a cercare un senso, ma davvero non c’è. Mentre ti scrivo sento il suono della tua voce e quel modo scherzoso, buffo e ironico che tu avevidi interpretare la vita. Come se nulla potesse scalfirti.