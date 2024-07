Traffico Roma del 17-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione rallentamenti e code sulla raccordo anulare in carreggiata interna dalla Tiburtina la 24 e proseguendo dalla diramazioneSud all’appia persu via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e lungo via Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali verso il centro incolonnamenti sull’intero tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est la stessa tangenziale est code dalla Nomentana alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico e tra viale Tor di Quinto in via Salaria verso San Giovanni col e poi su viale Castrense a causa di un incidente avvenuto all’altezza di via sempre per incidente si sta in coda anche su via di Torrevecchia all’altezza di via Enrico Da Susa particolarmente trafficata via Leone XIII con lunghe Code in direzione di via Anastasio II infine code persulla Pontina da Castelno a Pratica di Mare ...