Spagna nella bufera | presidente federcalcio Rocha sospeso per due anni dal TAS

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Laè nuovamente. Dopo lo scandalo di Luis Rubiales, destituito dal ruolo didellaper la vicenda del bacio forzato a Jenni Hermoso, il suo successore alla guida della RFEF, Pedro, è statoper duedal TAS di Losanna. A pochi giorni dalla vittoria degli Europei, dunque, a livello di governance il calcio spagnolo dimostra di non essere all’altezza della squadra di De La Fuente.è stato sanzionato per aver licenziato il segretario generale della Federazione Andreu Camps, quando non era legittimato a poterlo fare. Ilha già annunciato di voler presentare ricorso.per duedal TAS SportFace.