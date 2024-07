Si chiude un' annata record per il Club Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Siun'per il. Archiviato il camp estivo si conclude ufficialmente la stagione sportiva 23/24 del sodalizio NeroAmaranto, un’piena di successi dalla prima squadra a tutto il settore giovanile maschile e femminile. Sono ben sei i titoli provinciali conquistati per la prima volta anche con il settore femminile in particolare con le formazioni U12 e U14 guidate da Rossi e Verni, altri quattro nel maschile con i piccoli dell’S3, U13,U14,U15. Under 15 guidata da coach Nandesi che si è aggiudicata anche il titolo Regionale per poi andare a ben figurare alle fasi Nazionali raggiungendo la 13^ posizione in Italia.