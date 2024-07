Picchia l’anziana madre fino a mandarla in ospedale arrestato 54enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Stazione di Massafra hannoin flagranza di reato undel posto, presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti delconvivente. L’uomo, avrebbe messo in atto nel tempo una serie di condotte vessatorie e violente nei confronti della. La vicenda è culminata questa notte con un episodio drammatico in cui la donna, dopo l’ennesima lite scatenata da futili motivi, sarebbe stata aggredita fisicamente, riportando gravi fratture. Dopo l’aggressione,è stata assistita dai paramedici, (allertati dalla figlia della vittima, in quel momento presente all’aggressione), e trasportata inove è tuttora ricoverata.