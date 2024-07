Novak Djokovic si toglie qualche sassolino | Molte persone non sono contente che io sia ancora tra i migliori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è sempre molto diretto nelle sue dichiarazioni e, dopo la sconfitta in Finale contro Carlos Alcaraz a Wimbledon, il serbo ha voluto chiarire alcuni aspetti che ha notato relativamente al modo di comunicare di commentare l’attualità. “È logico che la gente parli di queste cose ora, sembra che si cerchino sempre titoli come questo e notizie grandiose.nonche io siatra i, quindi non vedono l’ora di cambiare. È una parte intrinseca della mia carriera sportiva e riesco sempre a lavorare, a esibirmi e a conviverci. Ovviamente, più grande è il torneo che perdo, maggiore sarà la risonanza mediatica“, ha dichiarato Nole a Sportklub. “I risultati di Carlos rendono meritevole parlare di un cambio generazionale da parte sua e Sinner sta facendo molto bene quest’anno, ma questi risultati devono essere avallati nel tempo.