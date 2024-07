Max Pezzali nuove date nei palasport a Milano e a Roma

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dueal Forum d’Assago e tre al Palazzo dello Sport diper il tour nei palazzetti di MaxLa festa di Maxnon si ferma e arriva anche a! Dopo l’accoglienza dellediannuncia Max Forever – Questo Pala non è un Albergo, trespeciali al Palazzo dello Sport diche si terranno il 24, 25 e 26 gennaio 2025 e annuncia il sold out delledidi Max Forever – Questo Forum non è un Albergo (3, 4 e 5 gennaio 2025, che si sommano a quelli del 28, 29 e 30 dicembre 2024), a cui si aggiungono due nuovi appuntamenti: 7 e 8 gennaio 2025, Unipol Forum. I biglietti sono in vendita online su www.vivoconcerti.it da giovedì 18 luglio 2024 alle ore ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 23 luglio 2024 alle ore 11:00.