Matera due vigili del fuoco morti | cercavano di spegnere un incendio nei campi di Nova Siri

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Stavano spegnendo unche minacciava una casa abitata, quando sono stati inghiottiti dalle fiamme dopo essere caduti in un dirupo. Sonocosì duedelmentre erano impegnanti nel tentativo di arginare un rogo sviluppatosi in contrada Cozzuolo, a, in provincia di. La squadra era intervenuta per combattere l’divampato nella vegetazione che era ormai arrivato a lambire un’abitazione. Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto: “Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme”, ha spiegato il sindaco Antonello Mele. Secondo quanto si è appreso, entrambi avevano 45 anni ed erano in