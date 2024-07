Kevin Bacon ha cercato di realizzare un remake americano di un classico di Takashi Miike

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La star di Footloose per anni ha tentato di portare sul grande schermo una versione USA di unnipponico.aveva un sogno nel cassetto ma non è riuscito a realizzarlo. In una recente intervista durante il tour promozionale di MaXXXine, l'attore ha svelato un progetto che avrebbe voluto portare sul grande schermo. Come accaduto spesso per altre star che hanno fatto i conti con film che non hanno mai visto la luce del sole, anche uno degli attori più prolifici di Hollywood comeha dovuto desistere dal concretizzare un'idea rimasta solo sulla carta. Dal Giappone agli USA Per anni,hadiundell'horror giapponese Audition ma non è mai