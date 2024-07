Il Comune di Udine nega il patrocinio per la partita Italia-Israele | È uno stato in guerra FdI attacca | Scelta assurda

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ildihato ilper, ladella Nazionale azzurra di calcio in programma il prossimo 14 ottobre allo stadio Friuli e valida per la Nations League. L’amministrazione guidata da Alberto Felice De Toni, sindaco indipendente (ex rettore dell’ateneo di) eletto sostenute da liste civiche, di centrosinistra (Pd, Verdi e Sinistra) e dal duoViva-Azione, ha deciso infatti di non accogliere la richiesta diarrivata dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. Questa la motivazione: “Ladi patrocinare lasarebbe stata divisiva, essendounoin“. L’annuncio ha scatenato la dura reazione di Fratelli d’: il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha dichiarato che farà di tutto per essere presente al match.