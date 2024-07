Giolitti uno degli uomini che fece l’Italia del Novecento

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug – Su queste pagine, anni fa, ci eravamo posti una domanda: Giovanniè stato una sorta di Otto Von Bismarck italiano? Va da sé che, su un argomento tanto complesso, possano svilupparsi pluralità di vedute e interpretazioni, perché il peso storico del personaggio in questione lo rende quasi imprescindibile e, com’è naturale che sia, ancora più interessante. Comunque, il 17 luglio è un giorno importante: fu proprio in questa data mensile che, nell’anno 1928,spirò. E con lui se ne andò il primo gigante delitaliano. Giovanni, liberalismo “sociale” In passato mi sono sempre concentrato nella contestazione di un approccio che ritengo sbagliato: insistere sulla differenza tra liberalismo e liberismo. Un distaccamento che, se sussiste sul piano teorico, pochissimo lo fa su quello pratico.