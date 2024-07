Gesesa chiusure notturne | aumentano le zone coinvolte

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dicomunica che, a causa di un significativo calo nell’erogazione delle sorgenti profonde ed ancor più in quelle superficiali nonché all’eccessivo assorbimento idrico in distribuzione considerate le alte temperature, al fine di evitare problemi durante le ore diurne, è costretta a proseguire conin diversedella Città di Benevento, per lo stretto tempo indispensabile al fine di ridurre al minimo possibile i disagi per i cittadini. L’interruzione, oltre quella già programmata e comunicata per la zona alta, ci sarà una nuova chiusura tra la notte del 17-18 luglio e notte 18-19 luglio secondo gli orari di seguito indicati. A tal proposito si ribadisce che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura delle condotte.