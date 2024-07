Donato un pulmino per i disabili | La generosità non è scontata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Con una semplice cerimonia di consegna l’altro giorno, a Crespellano, il centro socio riabilitativo diurno Il Domino ha ricevuto in dono un nuovoper il trasporto quotidiano dei giovani adulti contà intellettiva o relazionale che ogni giorno trovano assistenza. Il nuovo mezzo di trasporto è statodalla GVS Wallaby, importante realtà produttiva che ha sede a Zola Predosa ed è dotato anche di una pedana per il trasporto delle carrozzine. Sarà preziosissimo per le attività quotidiane degli operatori tra le quali ci sono naturalmente anche i tragitti di andata e ritorno da e per il centro Domino.