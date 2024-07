Controlli di Polizia sulla Litoranea | chiuso un bar in San Pietro in Bevagna

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoContinuano i servizi di controllo delladi Stato lungo lasalentina anche al fine di verificare le idonee condizioni sanitarie dei tanti esercizi commerciali presenti nella zona. Il personale del Commissariato di Manduria con il supporto del personale specializzato del Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto ha ispezionato un bar ubicato in Saninriscontrando numerose irregolarità. Il controllo avrebbe evidenziato le carenti condizioni strutturali e igienico sanitarie con la presenza di residui di cibo di materie prime stoccate in maniera poco idonea nonché alimenti mal conservati, privi di tracciabilità e scaduti per alcuni dei quali sarebbe stata cancellata la data di scadenza.