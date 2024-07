Concessionaria in fiamme nel Napoletano indagano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incendio nella notte in unadi auto a Bacoli, in provincia di Napoli: lesono divampate in viale Olimpico e, secondo quanto accertato dai, sono andate distrutte cinque auto, una moto. Danneggiati anche altri quattro veicoli. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco e le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte dei militari dell’arma di Pozzuoli (Napoli). L'articoloinnelproviene da Anteprima24.it.