Cade nel fiume ma non sa nuotare morto 24enne

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoSi chiamabva Soufiane Elqasemy, ed era un giovane marocchino di 24 anni, in Italia da circa un anno. Il ragazzo lavorava come bracciante agricolo nelle campagne di Ginosa. Lunedì sera si trovava in compagnia di un connazionale nei pressi del lago Galaso a Ginosa Marina, probabilmente per trovare un po’ di refrigerio dalle alte temperature. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava su un materassino quando è finito in acqua. Non sapendo, è annegato. L’amico è riuscito invece a mettersi in salvo e a dare l’allarme alle forze dell’ordine e al 118. I Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il corpo, e il 118 ha tentato di rianimare il giovane, senza successo.