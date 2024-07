Auto piomba sulla folla a Parigi | 1 morto e diversi feriti gravi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Riaffiorano tremendi ricordi per quanto accaduto oggi a, dove verso l’orario dell’aperitivo un’mobile ha travolto i clienti sedutiterrazza di un bar in rue du Père Lachaise. L’incidente, avvenuto intorno alle 19:30, ha provocato la morte di almeno una persona e il ferimento di altre sei, tre delle quali sono in condizioni. Sarebbe stata esclusa una matrice terroristica Secondo quanto riportato da Le Parisien, le due persone a bordo dell’erano probabilmente sotto l’effetto di alcol e droghe. Il conducente del veicolo ha perso il controllo, scagliandosi contro il bar e travolgendo i clienti. Subito dopo l’incidente, il conducente è fuggito, mentre il passeggero, risultato positivo all’alcol test, è stato arrestato dalle forze dell’ordine.