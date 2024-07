Antitrust istruttoria su Dior e Armani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 12.16 I funzionari dell'Autorità garante della concorrenza, con il nucleodella GdF, hanno ispezionato le sedi di alcune società del gruppo Giorgioe del gruppo. Per l'Autorità, le società avrebbero utilizzato forniture provenienti da laboratori che impiegano lavoratori sottopagati,costretti a orari di lavoro oltre i limiti di legge e in condizioni sanitarie e di sicurezza insufficienti, in contrasto coi vantati livelli di eccellenza della produzione.