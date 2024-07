Albarella | Il Napoli avrà la settimana tipo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) A Radio Crc durante la trasmissione “In ritiro con te”, è intervenuto Eugenio. Queste le sue parole: Quando si interviene in corso di campionato come è successo a me nella passata stagione, è necessario capire la cultura del lavoro della squadra, il DNA e assecondare, per quanto sia possibile, le linee guida, cercando di fare meno danni possibile. Spesso chi eredita cerca di portare a prescindere i propri principi ed è un errore grossolano, perché bisogna capire in quale contesto si opera e cercare in funzione del poco tempo che si ha a disposizione di incidere in quello che si ritiene opportuno. Logicamente non creando ulteriori danni oltre quelli che possono già esserci. Bisogna lavorare migliorando ciò che era già presente in forma qualitativa e ottimizzare la resa dell’atleta.