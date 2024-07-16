Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 09:45 (Di martedì 16 luglio 2024) Viabilità 15 LUGLIO 2024 ORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA. E ancora IN CARREGGIATA INTERNA.E SEMPRE PER INCIDENTE, CODE TRA CASILINA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-L’AQUILA DOVE SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TENGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA Roma-FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 09:15 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. CON LA STAZIONE DI SPAGNA CHIUSA, L’ALTERNATIVA UTILIZZABILE SARÀ LA FERMATA DI FLAMINIO. VIABILITÀ 16 LUGLIO 2024 ORE 08. VIABILITÀ 15 LUGLIO 2024 ORE 13. GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . DA OGGI E FINO AL 3 OTTOBRE, CHIUSA LA STAZIONE SPAGNA DELLA METRO A A CAUSA DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 08:45 - FILE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E VIALE TOGLIATTI VERSO ROMA, E PROSEGUENDO, PER IL TRAFFICO INTENSO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST. PER GLI STESSI MOTIVI DA LUNEDÌ PROSSIMO, 22 LUGLIO, AL 9 SETTEMBRE CHIUDERÀ LA STAZIONE DI OTTAVIANO, SEMPRE SULLA LINEA A. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E SPINACETO VERSO ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 08:15 - I TRENI ALTA VELOCITA’ E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 20 MINUTI. INTERESSATA DAI LAVORI DI RINNOVAMENTO È ANCHE LA STAZIONE CIPRO, MA PER QUEST’ULTIMA NON SONO PREVISTE INTERRUZIONI AL SERVIZIO PASSEGGERI. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E SPINACETO VERSO ROMA. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma