Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2024 ore 09 | 45

(Di martedì 16 luglio 2024)15 LUGLIOORE 09.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTEL GIUBILEO IN CARREGGIATA INTERNA. E ancora IN CARREGGIATA INTERNA.E SEMPRE PER INCIDENTE, CODE TRA CASILINA E APPIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA DOVE SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E LA TENGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA-FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral