Valle telesina e dell’Alto Tammaro | continuano i controlli

(Di martedì 16 luglio 2024) 40 le pattuglie impegnate nella: identifincate 272 persone e verificati 240 veicoli. Nell’ultimo weekend i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un capillare controllo del territorio nei ventuno Comuni di competenza, impiegando 40 pattuglie che hanno complessivamente identificato 272 soggetti, tra i quali alcuni già noti alle Forze dell’Ordinee controllato 240 veicoli. Di giorno i militari si sono concentrati lungo la S.S. 372e le altre principali arterie che collegano la provincia Sannita con quelle di Caserta e Campobasso, gravate dall’inteso afflusso di turisti e di cittadini in partenza ed in arrivo per le vacanze, per prevenire e ridurre gli incidenti stradali, in crescita negli ultimi giorni.