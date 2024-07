The Acolyte | la showrunner rivela che i personaggi deceduti potrebbero tornare in futuro Spoiler

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) Ladi The, Leslye Headland, ha dichiarato che dueuccisi all'inizio della stagionepotenzialmente. In quello che quasi certamente sarà il miglior episodio di The(a seconda di come andrà il finale di stagione di stasera), due popolaridi supporto sono stati uccisi in modo scioccante, ma questo non significa che non li rivedremo prima o poi. Attenzione! Se non siete ancora aggiornati sulla serie non proseguite la lettura, seguono importanti. Star Wars: The, una nuova teoria dei fan ha svelato l'identità del villain? Iche torneranno in vita più avanti Nonostante Jecki Lon (Dafne Keen) e Yord Fandar (Charlie Barnett) abbiano subito una fine prematura per mano dello