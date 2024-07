Tango sotto le stelle a Villa Stonorov

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Le atmosfere calde e sensuali che un ballo di grandi suggestioni come ilsa ricreare saranno le protagoniste della prossima serata a, sede della Fondazione Vivarelli in via Felceti 11. Giovedì 18 luglio alle 21.30 è in programma "le": i ballerini Erika e Domenico condurranno il pubblico in un viaggio emozionante tra le note del, accompagnati dalle melodie di Fabrizio Mocata che suonerà il pianoforte. Il maestro introdurrà ogni brano, creando un’atmosfera coinvolgente che permetterà anche ai meno esperti di comprendere al meglio la vera essenza di questo genere musicale.