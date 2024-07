Sospiro di sollievo per Tamberi | come sta l’azzurro

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 16 luglio 2024) L’aggiornamento da parte del saltatore in alto Dopo aver tenuto con il fiato sospeso i suoi fan, Gianmarcoha dato buone news. Costretto a saltare due care per un problema fisico,ha aggiornato i suoi fan. “Buone notizie. Tre sedute di terapie al giorno e una settimana di allenamenti differenziati hanno portato a un esito molto positivo del controllo ecografico di oggi. La piccola lesione fasciale si è chiusa completamente e in un paio di giorni dovrei tornare al 100%”. Il saltatore in alto, dentature della misura stagionale, fatta a Roma con 2.37 ha detto: “Dopo giorni veramente duri, oggi la prima bella notizia e non vedevo l’ora di condividerla con voi che mi supportate da anni in maniera unica nei momenti più belli e anche in quelli meno belli. Ora si riparte con la stessa voglia di prima ma con molta più fame e cattiveria.