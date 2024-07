Salvini vedrà Toti Ok dalla procura | Parleremo di futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Giovanni(firma), il governatore ligure agli arresti domiciliari per il Liguria Gate, l’inchiesta su appalti e favori, potrà continuare a fare riunioni con gli altri politici della sua maggioranza e della sua area politica. Ladi Genova ha infatti espresso parere positivo ai nuovi incontri chiesti dal presidente. La richiesta, presentata dall’avvocato Stefano Savi, era arrivata sul tavolo della gip, Paola Faggioni, in seguito alla decisione del Tribunale del Riesame di confermare la misura cautelare per, recluso nella sua casa di Ameglia dal 7 maggio scorso.dovrebbe incontrare i due assessori regionali della sua lista, Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, ma soprattutto il vicepremier Matteo, come lo stesso vicepremier ha spiegato nelle scorse ore: "Conto di incontrareil prima possibile e "di