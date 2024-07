Roma | due incendi di sterpaglie nei quadranti Est e Sud

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Duedidi grande estensione stanno mettendo a dura prova i vigili del fuoco di. Dalle ore 14:30, i pompieri sono al lavoro per spegnere uno che sta distruggendoe colture in via Isonzo, a Guidonia Montecelio, nel quadrante est della città. Un secondo rogo ha colpito la via Pontina all’altezza di Castelno, nel quadrante sud. Per entrambi gliè stato necessario richiedere l’intervento di mezzi aerei per contenere le fiamme. Fortunatamente, al momento non risultano persone ferite o coinvolte negli incidenti.