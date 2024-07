Rissa a Piazza Regina Margherita | Sono Terrorizzata Poteva Succedere una Tragedia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 16 luglio 2024) L'Aquila - Parla la ragazza coinvolta suo malgrado nellae ferita da una bottiglia. "Al posto mioesserci un bambino." È ancora sotto choc la 20enne colpita alla testa durante unaavvenuta lo scorso fine settimana a. La giovane, coinvolta per caso in un regolamento di conti, ha vissuto momenti di terrore durante quella che doveva essere una tranquilla serata con gli amici. “al solo pensiero di tornare in quella”, ha dichiarato alla stampa. “Al posto mioesserci chiunque, anche un bambino”. L’episodio violento e senza senso è avvenuto in pochi minuti, mentre laera gremita di gente. La ragazza è stata colpita da una bottiglia di vetro lanciata da uno dei giovani coinvolti nella, ancora non identificato.