Riqualificazione di piazza 25 Aprile il cantiere partirà a settembre

(Di martedì 16 luglio 2024) Obiettivo: partire con i lavori per realizzare la nuova25a Cassano Magnago entro il mese di. Nei giorni scorsi sul sito del Comune è stato pubblicato l’avviso della gara per affidare l’appalto (si tratta di procedura negoziata senza bando). Nelle prossime settimane, dunque, sarà individuata l’azienda che realizzerà l’opera su cui punta l’amministrazione comunale per riqualificare e valorizzare l’area, sia dal punto di vista estetico sia da quello viabilistico. Un progetto che ha fatto comunque molto discutere per mesi la politica e la cittadinanza. Ora si procede. "Portiamo avanti le opere che abbiamo annunciato e lo facciamo nei tempi che ci siamo prefissati - sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Rocco Dabraio – Sono interventi importanti per la città e per darle una nuova immagine".