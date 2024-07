Lautaro Martinez ha un nuovo rivale | è subito derby di Milano! ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024). trionfante con la sua Argentina, ad agosto rinnoverà con l’Inter. Sull’altra sponda del Naviglio, sottolinea Tuttosport, arriva un. NUOVA SFIDA – Alla fine è sempre Inter-Milan., fresco vincitore da protagonista assoluto della Copa America, avrà unaldi: ossia Alvaro Morata. Lo spagnolo, campione d’Europa da capitano con la Spagna, nelle prossime ore farà le visite mediche per poi diventare ilattaccante rossonero. Ci si appresta ad una nuova sfida da campioni. Da un lato il 26enne, capitano dell’Inter e tra i candidati al prossime Pallone d’Oro dopo una stagione clamorosa con vittoria dello scudetto e trionfo in Copa America con tanto di scarpa d’oro del torneo. Dall’altro, Morata, che ritorna in Serie A dopo gli anni alla Juventus.