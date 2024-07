Kylian Mbappé al Real Madrid | ufficiale il più grande colpo di questo calciomercato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilpiù sensazionale diestivo. Forse, anche degli ultimi anni., per molti il più forte calciatore attualmente in circolazione nel panorama calcistico, è diventato ufficialmente un calciatore del. Il francese, di ritorno dalla spedizione certamente negativa con la sua Nazionale a Euro 2024, è pronto per tuffarsi nella sua nuova avventura con la voglia di competere per tutti quei trofei che con il Paris Saint-Germain, dal quale si è liberato a costo zero, non è riuscito ad alzare. Un sogno che siizza ha specificato il transalpino durante la sua prima, emozionante, conferenza stampa con la camiseta blanca del leggendario club spagnolo., le prime parole da calciatore del: “Il mio sogno, se ci penso piango” “Buongiorno a tutti. Proverò a parlare in spagnolo per queste mie prime parole.