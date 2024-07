Jay morto a Tenerife sul corpo ferite multiple dopo caduta La tragica verità…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Ildell’adolescente britannico di 19 anni, Jay Slater, è stato ritrovato nel luogo in cui era scomparso, a. Il giovane era svanito nel nullaaver partecipato ad un festival musicale in un resort di Playa de Las Americas ed era stato visto tornare verso Masca, a circa un’ora di distanza, in compagnia di due uomini adulti. Il giorno seguente, il 18 giugno, ha telefonato alla sua amica Lucy dicendo che sarebbe tornato in albergo a piediaver perso il bus per tornare nel loro alloggio. Jay aveva aggiunto che ci sarebbero volute diverse ore e che aveva il cellulare molto scarico. L’ultimo contatto, poi il vuoto, la denuncia di scomparsa e l’inizio delle ricerche, con la famiglia Slater che per 29 giorni ha sperato di trovarlo ancora vivo. Una speranza svanita nel nulla ieri.