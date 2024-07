Inps in 5 mesi erogati 812 miliardi con Assegno unico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Nei primi cinquedell'anno l'ha erogato oltre 8,12di euro con l'a quasi sei milioni di famiglie. E' quanto emerge dall'Osservatorio sull'secondo il quale la media mensile dei nuclei che hanno ricevuto il beneficio nel 2024 è di 5.998.644 unità. Nel 2023 per l'erano stati spesi 18,17. A maggio hanno ricevuto l'nel complesso 5.966.107 famiglie per una spesa di 1.581,9 milioni. Sono stati 9.460.811 i figli coinvolti a maggio. L'importo medio per famiglia sempre a maggio è di 265 euro mentre l'importo medio a famiglia è di 167 euro.