Inceneritori e termovalorizzatori | come funzionano in Italia

(Di martedì 16 luglio 2024) La gestione dei rifiuti, che include sia l’ausilio degliche dei, rappresenta una sfida cruciale per le società moderne e le motivazioni sono varie. La loro produzione e l’accumulo non corretto, infatti, non solo può contaminare il suolo ma anche l’acqua e l’aria. La conseguenza è che in questo modo si danneggiano gli ecosistemi e si creano problemi per la salute umana. In più, è importante gestire i rifiuti in modo corretto perché molti di essi contengono scarti di materiali preziosimetallo e carta. Riciclando e riutilizzando questi ultimi, si riduce la necessità di estrarre nuove risorse dall’ambiente. Inoltre, se i rifiuti non sono gestiti in modo adeguato possono causare la formazione di malattie e contribuire all’aumento dell’inquinamento.