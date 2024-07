Graziani | Lautaro Martinez non è un candidato al pallone d’oro? Datevi al basket!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024) Ciccioha parlato della stagione realizzata dacon l’Inter e con l’Argentina, sottolineando come le critiche rivolte nei suoi confronti non abbiano fondamento. UNA CONVINZIONE – Ciccioè intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito al rendimento stagionale die della sua possibile candidatura al: «Obiettivamente, non riconoscere chesia cresciuto sotto tutti gli aspetti è un peccato mortale. Soprattutto nell’ultimo annoè diventato un leader in campo e un riferimento per i compagni, grazie all’educazione e al rispetto. Poi gioca nell’Argentina, Nazionale in cui le aspettative sono alte e si chiede di vincere. Non importa se il gol derivi o meno da una papera del portiere, perché negli annali c’è scritto che ha segnato lui, non che la sua rete sia dovuta a un errore del portiere.