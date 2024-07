Gallazzi Pres Alcione | Inter? Marotta un amico! Dato un bel consiglio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024) Ilidente dell’Milanoha parlato del suo rapporto colidente dell’Beppe. Il numero uno nerazzurro dà consigli. CONSIGLI – Ilidente dell’Milano, Giulio, si esprime sui rapporti col club nerazzurro: «Con l’c’è un rapporto di amicizia personale con Beppe. Oggi abbiamo la possibilità di lavorare come un Under 23.ritiene che l’possa essere una buona vetrina per i suoi giovani. L’ha lanciato la sfida di giocare con una squadra molto giovane, con un Under 23. Ci poniamo al livello di Atalanta, Milan e Juventus quando invece potremmo fare una squadra con maggior esperienza. Mi ha incoraggiato ad andare avanti nel nostro progetto, di crederci e di avere pazienza. Ci saranno dei momenti difficili, ma niente arriva per caso. È il più belche volevo sentirmi dire».