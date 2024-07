Emma Marrone criticata da Fabrizio Coron | Sfigato e inutile La dura replica

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 16 luglio 2024)rispondemente agli attacchi di bodyshaming da parte dia. Poi cancella il commento. Le sue parole I casi di bodyshaming nel mondo dello spettacolo continuano a generare grande eco. Nonostante le sensibilizzazioni e i periodi moderni in cui curve generose e fisici tondeggianti sembrano essere di gran moda, c’è ancora chi “deride” corporature meno esili. È il caso dia che nelle ultime ore commenta un video diin cui si vede la cantante che balla con un mini abito nero: «Il nero sfina», scrivea. La battuta non piace però ad, che stavoltamente all’esperto di gossip: «Il nero sfina ma alla tua disfunzione erettile non ci sono rimedi!, idiota e”.