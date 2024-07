Effetto Cicalone sulla questura di Roma | in azione il servizio anti borseggi sulla metro Identificate 96 persone

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 luglio 2024) Questo pomeriggio ladiha organizzato unstraordinarioo nelle stazioni Repubblica, Termini, Barberini e Flaminio della linea A. Dopo le segnalazioni video e le denunce dello youtuber Simonela macchina della sicurezza in vista del Giubileo sembra, finalmente, muoversi. Sono 96 le, comunica su Instagram la polizia stessa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dadiofficialpage (@diofficialpage) Per i controlli sono scesi in campo 15-16 pattuglie per un totale di 50-60 agenti: sia il personale in borghese che quello in divisa. I controlli sono stati effettuati sia nei vagoniche nelle aree intorno alle stazioni. In tringraziano sui social per l’iniziativa.